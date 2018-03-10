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Ayrılık gerginliği

Ayrılık gerginliği
Yılbaşında aşkını ilan ettiği Alara Bozbey'le geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Ata Demirer, önceki gece BKM'den çıkarken görüntülendi. Şovmen, biten ilişkisiyle ilgili sorular karşısında gerildi.
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