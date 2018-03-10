Ayrılık gerginliği

; 23 / 11 19 / 6 16 / 3 10 / -5 15 / 4 18 / 6 15 / 5 22 / 13 5 / -8 13 / 4 21 / 12 20 / 4 17 / 4 18 / 5 9 / -3 17 / 6 14 / 2 9 / -1 15 / 2 19 / 4 21 / 7 16 / 9 17 / 2 16 / 4 21 / 9 18 / 2 19 / 6 19 / 6 15 / 2 13 / 0 7 / -4 17 / 5 18 / 7 14 / 6 12 / -1 12 / 2 20 / 9 15 / 3 18 / 3 13 / 6 21 / 11 20 / 9 18 / 4 17 / 5 6 / -6 15 / 2 15 / 3 17 / 4 18 / 6 16 / 5 20 / 8 18 / 7 18 / 5 16 / 3 16 / 3 21 / 9 16 / 7 21 / 13 18 / 7 13 / 1 14 / 3 14 / 3 14 / 6 22 / 9 13 / 6 18 / 7 15 / 8 16 / 6 12 / 8 13 / 0 20 / 8 14 / 3 15 / 5 17 / 5 12 / 7 15 / 3 17 / 5 9 / 1 17 / 6 13 / 1 15 / 6 Yılbaşında aşkını ilan ettiği Alara Bozbey'le geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Ata Demirer, önceki gece BKM'den çıkarken görüntülendi. Şovmen, biten ilişkisiyle ilgili sorular karşısında gerildi.
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