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Uykucu Hazal

Uykucu Hazal
Gecelerde çok sık görünmeyen Hazal Kaya, önceki akşam bir arkadaşının daveti için bu kuralını bozdu. Emirgan'da görüntülenen Kaya, hayatının setle ev arasında geçtiğini söyledi. Yeşil kıyafetiyle göz kamaştıran güzel oyuncu, "Boş vakitlerimde sadece uyuyorum" diye konuştu.


Doğan SAVAŞ
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