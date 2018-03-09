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Şikayet yağdı!

, programında konuk ettiği eski manken ’e “Sperm bankasına ne gerek var, inşaat işçileri var ya” dedi. Sosyal medya ayaklandı. ’e şikayet telefonları yağdı

Şikayet yağdı!
Seda Sayan'ın kendi adını taşıyan programında manken Ece Gürsel'e sarf ettiği "Sperm bankasına ne gerek var. İnşaat işçileri var. Onlar insan değil mi? Baktın adamın genleri güzel. Maşallah sır ım gibi. Tuttuğunu koparıyor, kuvvetli! Yap çocuğu ne var?" sözleri kamuoyunun büyük tepkisini çekti. RTÜK şikayet yağmuruna tutularak 500 den fazla şikayet iletildi. 'ün konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. TAKVİM'e konuşan İnşaat İşçileri Sendikası yetkilisi, "İnşaat işçilerini damızlık olarak gören bu ahlaksızca yaklaşıma tepki gösteriyoruz" dedi.

PROGRAM KALDIRILSIN
Evlerine ekmek götürebilmek için inşaatlarda sabahtan akşama kadar kışın soğukta, yazık sıcakta cefa çeken inşaat işçilerini damızlık zanneden bu ülkeye hangi bedduanın bedelisin?
Seda Sayan seni hiç sevmedim bundan sonra da hiç sevmeyeceğim kesin. Sen ve senin gibi boş insanları sanatçı diye baş tacı yaptılar.
Alnının teriyle ekmek parasını kazanan insanlar hakkında kimse böyle aşağılayıcı şekilde konuşamaz.
Cehaletiyle, yapaylığıyla ve kendisinin "dobralık" diye taçlandırdığı fütursuz cüretiyle, bir Türk kadınının nasıl olmaması gerektiğinin en iyi örneği Seda Sayan ...
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YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

Ahlaksız,Zavallı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
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cevapla 09.03.2018 11:11
g&#252;rcan gürcan

doğru bu program kaldırılsın işe yarayan bir şey değil

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.03.2018 07:46
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