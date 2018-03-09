Şikayet yağdı!
Seda Sayan, programında konuk ettiği eski manken Ece Gürsel’e “Sperm bankasına ne gerek var, inşaat işçileri var ya” dedi. Sosyal medya ayaklandı. RTÜK’e şikayet telefonları yağdı
PROGRAM KALDIRILSIN
Evlerine ekmek götürebilmek için inşaatlarda sabahtan akşama kadar kışın soğukta, yazık sıcakta cefa çeken inşaat işçilerini damızlık zanneden Seda Sayan bu ülkeye hangi bedduanın bedelisin?
Seda Sayan seni hiç sevmedim bundan sonra da hiç sevmeyeceğim kesin. Sen ve senin gibi boş insanları sanatçı diye baş tacı yaptılar.
Alnının teriyle ekmek parasını kazanan insanlar hakkında kimse böyle aşağılayıcı şekilde konuşamaz.
Cehaletiyle, yapaylığıyla ve kendisinin "dobralık" diye taçlandırdığı fütursuz cüretiyle, bir Türk kadınının nasıl olmaması gerektiğinin en iyi örneği Seda Sayan ...
Etiketler: Ece Gürsel , seda sayan , RTÜK
- 09 Mart 2018, Cuma
- Gazete
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Ahlaksız,Zavallı.
doğru bu program kaldırılsın işe yarayan bir şey değil
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