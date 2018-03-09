Şendil form tutuyor

; 22 / 10 17 / 6 14 / 2 6 / -5 15 / 6 16 / 6 14 / 4 21 / 15 2 / -7 11 / 3 22 / 9 18 / 6 14 / 5 17 / 4 7 / -4 15 / 6 13 / -1 7 / -4 14 / 3 16 / 6 17 / 7 15 / 7 15 / 3 14 / 2 20 / 9 16 / 4 18 / 8 18 / 2 14 / 2 11 / -2 4 / -7 15 / 5 17 / 6 12 / 6 9 / -1 10 / 1 20 / 10 13 / 3 15 / 5 13 / 8 20 / 12 19 / 8 16 / 7 15 / 6 5 / -9 13 / 2 14 / 2 15 / 4 17 / 3 13 / 4 18 / 7 16 / 8 15 / 5 15 / 4 14 / 3 20 / 10 15 / 7 20 / 13 18 / 7 11 / 2 12 / 1 12 / 2 12 / 6 20 / 10 12 / 6 16 / 6 13 / 7 15 / 5 12 / 6 12 / 0 19 / 7 12 / 3 13 / 6 14 / 4 11 / 7 14 / 1 15 / 4 8 / 0 16 / 7 10 / 0 11 / 5 Oğlu Can'ı geçtiğimiz yıl kucağına alan Hatice Şendil, hamilelik kilolarından hızla kurtuldu. Önceki akşam eşi Burak Sağyaşar ile birlikte Hilton İstanbul Bosphorus'taki bir davete katılan güzel oyuncu, incecik görüntüsüyle dikkat çekti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.