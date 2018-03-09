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Şendil form tutuyor

Şendil form tutuyor
Oğlu Can'ı geçtiğimiz yıl kucağına alan Hatice Şendil, hamilelik kilolarından hızla kurtuldu. Önceki akşam eşi Burak Sağyaşar ile birlikte Hilton Bosphorus'taki bir davete katılan güzel oyuncu, incecik görüntüsüyle dikkat çekti.
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