Geceler şıkır şıkır

Sanat dünyasının ünlü isimleri önceki akşam modacıTuvana Büyükçınar ile İlknurŞeref'in La Boom'daki davetinde buluştu. Çağla Şıkel ile BurcuEsmersoy, güzelliklerinin yanı sıra şıklıklarıyla da tüm bakışları üzerlerinde topladı.
Şıkel ile Esmersoy, iki ünlü tasarımcının kıyafetleriyle katıldıkları davette herkesi büyüledi. İkili, başarılı modacıları da ilk tebrik eden isimlerden oldu.
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