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Geceler şıkır şıkır

Geceler şıkır şıkır
Sanat dünyasının ünlü isimleri önceki akşam modacı Tuvana Büyükçınar ile İlknur Şeref'in La Boom'daki davetinde buluştu. Çağla Şıkel ile Burcu Esmersoy, güzelliklerinin yanı sıra şıklıklarıyla da tüm bakışları üzerlerinde topladı.


Şıkel ile Esmersoy, iki ünlü tasarımcının kıyafetleriyle katıldıkları davette herkesi büyüledi. İkili, başarılı modacıları da ilk tebrik eden isimlerden oldu.


Doğan SAVAŞ
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