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45’lik Işın

45’lik Işın
Başarılı şarkıcı Işın Karaca, 45. yaşını önceki akşam Florya'daki Atrox isimli mekanda kutladı. Eşi Tuğrul Odabaş'ın organize ettiği partide çiftin dostları da hazır bulundu. Karaca, bir arkadaşının hediye ettiği ve üzerinde kendi fotoğraflarının olduğu fularlarla da parti sonunda poz verdi.


, pastasını keserken şakayla karışık eşini korkuttu.
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