Sırrını açıkladı

Başarılı bir futbolcuyken oyunculuğa geçiş yapan SerenayAktaş, geçtiğimiz gün 'Women's Style' dergisine verdiği röportajda güzellik sırlarını açıkladı. Aktaş, "Güzelliğin ruhtangeldiğine inanıyorum.Kendimi güzelhissediyorsamöyleyimdir" dedi. Güzel oyuncu, ayda 1 kez ciltbakımı yaptırdığını dile getirdi. Cildine doğal bakımlar da yaptığını ifade eden Aktaş "Yumurtaakını yüzümesürüyorum. Kahvetelvesiyle yumurta akınıkarıştırdığımda da çokiyi sonuçlar alıyorum" tüyosu verdi.
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