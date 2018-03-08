;
Yol Durumu
  1. Olmadı Çağatay!
  2. Aşka yelken açtılar

Sırrını açıkladı

Güzelliğinin yanı sıra fiziğiyle de göz dolduran 24 yaşındaki oyuncu, beslenmesine çok dikkat ediyor.

Sırrını açıkladı
Başarılı bir futbolcuyken oyunculuğa geçiş yapan Serenay Aktaş, geçtiğimiz gün 'Women's Style' dergisine verdiği röportajda güzellik sırlarını açıkladı. Aktaş, "Güzelliğin ruhtan geldiğine inanıyorum. Kendimi güzel hissediyorsam öyleyimdir" dedi.
Güzel oyuncu, ayda 1 kez cilt bakımı yaptırdığını dile getirdi. Cildine doğal bakımlar da yaptığını ifade eden Aktaş "Yumurta akını yüzüme sürüyorum. Kahve telvesiyle yumurta akını karıştırdığımda da çok iyi sonuçlar alıyorum" tüyosu verdi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar