;
Yol Durumu
  1. İkisi de ayrı kafal'Arda'
  2. Özel motivasyon

Patates soydu

Patates soydu
Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk'ten rakiplerine patatesli taş… Önceki akşam eşi Kenan Özkan'la Nişantaşı'daki Club Zilly'de sahne alan Öztürk, patates soyup "Pazartesi bizim dışımızda herkes patatesmiş" dedi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar