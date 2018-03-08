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Kürk polemiği

Kürk polemiği
Önceki gün Etiler'de görüntülenen Ebru Polat, kürk sevdalısı ünlülere verdi veriştirdi. Polat, üzerindeki kürkün gerçek olmadığını ve kürklerini çöpe attığını söyleyip ekledi: "Gerçek kürk giymek görgüsüzlük ve cahillik."
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