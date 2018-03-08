Jelena’ya Amine golü

Japonya, Çin ve Vietnam gibi ülkelerde büyük ilgiyle takip edilen 'Bongda' isimli internet sitesi, 'Engüzel 10 futbolcu eşi kim?' konulu anket yaptı. Zirvede eski GalatasaraylıBlerim Dzemaili'nin eski eşi ErjonaSulejmani yer aldı. Listenin ikincisırasında İngiliz futbolcu DeleAlli'nin sevgilisi Ruby Mae vardı. Üçüncü ise Oscar Branzani'nin sevgilisi Chiara Biasi oldu. Listenin dördüncü sırasına Mesut Özil'in aşkı AmineGülşe yerleşti. Gülşe'yi ise Beşiktaşlı DuscoTosic'in eşi JelenaKarleusa takip etti.
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