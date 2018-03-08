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Jelena’ya Amine golü

Uzakdoğulular, en güzel 10 futbolcu eşini seçti. dördüncü, ise beşinci sırada yer aldı

Jelena’ya Amine golü
Japonya, Çin ve Vietnam gibi ülkelerde büyük ilgiyle takip edilen 'Bongda' isimli internet sitesi, 'En güzel 10 futbolcu eşi kim?' konulu anket yaptı. Zirvede eski Galatasaraylı Blerim Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani yer aldı. Listenin ikinci sırasında İngiliz futbolcu Dele Alli'nin sevgilisi Ruby Mae vardı. Üçüncü ise Oscar Branzani'nin sevgilisi Chiara Biasi oldu. Listenin dördüncü sırasına Mesut Özil'in aşkı Amine Gülşe yerleşti. Gülşe'yi ise Beşiktaşlı Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa takip etti.


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