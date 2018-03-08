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İkisi de ayrı kafal'Arda'

Bir dönem aşkları yılan hikayesine dönen ’la ’ın düğünü de bilmeceye dönüştü. Ünlü futbolcu, önceki gün ‘Savaş varken düğün yapmayacağız’ açıklaması yaptı. Doğan ise aynı saatlerde Nişantaşı’nda gelin ayakkabısı

İkisi de ayrı kafalArda
Sosyetik güzel Aslıhan Doğan'la bir dargın bir barışık aşkını yakında nikah masasına taşıyacağı konuşulan Başakşehirli futbolcu Arda Turan, önceki gün yaptığı açıklamayla kafaları karıştırdı. Zorlu AVM'de objektiflere yansıyan Turan, Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek düğünüyle ilgili sorular karşısında Afrin'deki 'Zeytin Dalı' harekatını hatırlattı. Ünlü futbolcu, şu sözlerle düğün yapmayacağının sinyalini verdi:

'BU DURUMDA EĞLENCE YAPAMAYIZ'
"Ülkemiz şu an bir mücadele içinde ve askerlerimiz canlarını veriyor. Bu durumda eğlence yapamayız. Savaş varken düğün olmaz." Turan'ın bu açıklamayı yaptığı saatlerde Aslıhan Doğan ise Nişantaşı'nda alışverişteydi. Sosyetik güzel, futbolcunun açıklamasından habersiz Christian Louboutin mağazasından gelin ayakkabısını andıran beyaz bir ayakkabı satın aldı. Bu farklı tavırlar ise "Aslıhan'ın düğün hevesi yine mi kursağında kalacak?" dedirtti...


Doğan, satın aldığı beyaz gelin ayakkabısıyla hızla aracına binip soruları yanıtsız bıraktı.



Aydın HAMZA - Halil ÇİLİNGİR
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