İkisi de ayrı kafal'Arda'

Bir dönem aşkları yılan hikayesine dönen Aslıhan Doğan’la Arda Turan’ın düğünü de bilmeceye dönüştü. Ünlü futbolcu, önceki gün ‘Savaş varken düğün yapmayacağız’ açıklaması yaptı. Doğan ise aynı saatlerde Nişantaşı’nda gelin ayakkabısı
Sosyetik güzel Aslıhan Doğan'la bir dargın bir barışık aşkını yakında nikah masasına taşıyacağı konuşulan Başakşehirli futbolcu Arda Turan, önceki gün yaptığı açıklamayla kafaları karıştırdı. Zorlu AVM'de objektiflere yansıyan Turan, Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek düğünüyle ilgili sorular karşısında Afrin'deki'Zeytin Dalı' harekatını hatırlattı. Ünlü futbolcu, şu sözlerle düğün yapmayacağının sinyalini verdi:
'BU DURUMDA EĞLENCE YAPAMAYIZ' "Ülkemiz şu an bir mücadele içinde ve askerlerimizcanlarını veriyor. Bu durumda eğlence yapamayız.Savaş varken düğün olmaz." Turan'ın bu açıklamayı yaptığı saatlerde AslıhanDoğan ise Nişantaşı'nda alışverişteydi. Sosyetik güzel, futbolcunun açıklamasından habersiz Christian Louboutin mağazasından gelin ayakkabısını andıran beyaz bir ayakkabı satın aldı. Bu farklı tavırlar ise "Aslıhan'ındüğün hevesi yine mikursağında kalacak?" dedirtti...
Doğan, satın aldığı beyaz gelin ayakkabısıyla hızla aracına binip soruları yanıtsız bıraktı.
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