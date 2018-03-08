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Böyle olmasını istemezdim

ile sessizce boşanmak istediğini söyleyen , skandalıyla ilgili ‘Aptal yerine konulunca başka çarem kalmadı’ dedi

Böyle olmasını istemezdim
İbrahim Kutluay tarafından aldatıldığını iddia eden Demet Şener, Edvina Sponza'ya 'ikinci kadın' davası açmıştı. Önceki günkü davada, Sponza'nın Şener'e iç çamaşırı ve çıplak fotoğraflar gönderdiği iddiası, şoke etti. Şener, "Bu süreçte evlatlarınızı nasıl koruyorsunuz?" diye soran takipçisine şu yanıtı verdi:

"Sessizce boşanmak için çok uğraştım ama eşim. 'Seni seviyorum, boşanmak istemiyorum' diye diretince dava açtım. Kimseye veremeyeceğim hesap yok. Aptal yerine konulunca ve kadın bana kötülük yapınca başka çarem kalmadı."


Şener'in, İbo ve Sponza'ya olan öfkesi dinmek bilmiyor.

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