Böyle olmasını istemezdim

İbrahim Kutluay tarafından aldatıldığını iddia eden Demet Şener, Edvina Sponza'ya 'ikinci kadın' davası açmıştı. Önceki günkü davada, Sponza'nın Şener'e iç çamaşırı ve çıplak fotoğraflar gönderdiği iddiası, şoke etti. Şener, "Bu süreçte evlatlarınızınasıl koruyorsunuz?" diye soran takipçisine şu yanıtı verdi:
"Sessizce boşanmak için çok uğraştım ama eşim. 'Seni seviyorum, boşanmak istemiyorum' diye diretince dava açtım. Kimseye veremeyeceğim hesap yok. Aptal yerinekonulunca ve kadın banakötülük yapıncabaşkaçarem kalmadı."
Şener'in, İbo ve Sponza'ya olan öfkesi dinmek bilmiyor.
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