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’nin hocasını kaptı

Beyonce’nin hocasını kaptı
Son şarkısı 'Sinsirella' ile dikkatleri bir kez daha üzerine çeken Aylin Coşkun, Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserinin hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. Coşkun, 15 Mart'taki konserinde yapacağı şovları için Beyonce ve Rihanna gibi yıldızlarla çalışan ünlü koreograf David Hernandez Sachez ile Berlin'de kampa girdi.
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