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Olay aşka yalanlama

Olay aşka yalanlama
Engin Akyürek'le birlikte olduğu öne sürülen Cansu Dere, aşk iddiasına nokta koydu. Önceki gün Fulya'da görüntülenen Dere, kendisi gibi oyuncu Akyürek'le aşk yaşadığı iddiasını kesin bir dille yalanladı.


Güzel oyuncu, "Yok Suadiye'de buluşuyoruz. Yok gizli gizli görüşüyoruz. Öyle bir şey yok. Olsa zaten görürdünüz" diyerek aşk iddiasını sonlandırdı. Dere, internette başlayacak dizisi 'Şahsiyet' ile ilgili ise sır vermedi.

AYDIN HAMZA
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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