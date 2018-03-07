Olay aşka yalanlama

Engin Akyürek'le birlikte olduğu öne sürülen CansuDere, aşk iddiasına nokta koydu. Önceki gün Fulya'da görüntülenen Dere, kendisi gibi oyuncu Akyürek'le aşk yaşadığı iddiasını kesin bir dille yalanladı.
Güzel oyuncu, "YokSuadiye'debuluşuyoruz.Yok gizli gizligörüşüyoruz.Öyle birşey yok.Olsa zatengörürdünüz" diyerek aşk iddiasını sonlandırdı. Dere, internette başlayacak dizisi 'Şahsiyet' ile ilgili ise sır vermedi.
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