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Gergin İnanır

Gergin İnanır
Geçtiğimiz hafta beyninde pıhtı atması sonucu acil ameliyata alınan Kadir İnanır, taburcu olduktan sonra ilk kez dün Nişantaşı'nda görüntülendi. Hayat arkadaşı Jülide Kural'la gezen usta sanatçı, gazetecileri görünce sinirlendi.


Aydın HAMZA
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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