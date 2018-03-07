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Bakü ''sı

, sahnedeki şovuyla izleyenleri mest etti.

Bakü Röyası
Kardeş ülke Azerbaycan'daki Dosso Dossi Fashion Show'un finali görkemli oldu. Etkinliğin finalinde Azerbaycan'ın en ünlü şarkıcılarından olan ve ülkemizde de önemli bir hayran kitlesi bulunan Röya, konser verdi. Kırmızı kıyafetiyle ve enerjisiyle dikkatleri üzerine çeken Röya, Enerji Club'ta gerçekleştirilen konserinde Azerice söylediği şarkılarla konuklarını coşturdu.
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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