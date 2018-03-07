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2018'in ilk mahsulü

’nın at sevgisi dörtnala devam ediyor. 10 tane atı hipodromda yarışan şarkıcı, safkan at yetiştirmeye başladı. Karaca’nın bu seneki ilk tayı, önceki gün ’daki harada dünyaya geldi

2018in ilk mahsulü
Şarkıcı Işın Karaca, hipodromları sevdi. Kendisine yarış atları hediye eden eşi Tuğrul Odabaş sayesinde atlarla yakından ilgilenmeye başlayan ünlü şarkıcı, bu işi profesyonel bir şekilde yapmak için kolları sıvadı. Türkiye Jokey Kulübü'nde kayıtlı toplam 10 adet İngiliz ve Arap yarış atı bulunan Işın Karaca, safkan yarış atı yetiştirme işine el attı. Bunun için profesyonellerden destek alan ünlü şarkıcı, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki çiftlikten çıkmaz oldu. Atlarının bakımını yakından takip eden Karaca, geçtiğimiz ay gittiği haradan yaptığı paylaşıma "Bizim kısrakların doğum zamanı yaklaştı" notu eklemişti. Ünlü şarkıcı, dün de müjdeli haberi aldı.


AİLENİN YENİ ÜYESİ
, aileye yeni katılan üye ile sevince boğuldu. Karaca, tayına ne isim koyacağını ise takipçilerine sordu.

57 KİLO AĞIRLIĞINDA
Atlarından birinin doğum yaptığını öğrenen Karaca, mutlu haberi takipçileriyle paylaştı. 57 kilo ağırlığında doğan dişi tayın fotoğrafını paylaşan şarkıcı altına da şu notu düştü: "Bizde işler bugün böyle başladı. Bildiğiniz üzere eşimle birlikte safkan at yetiştiriyoruz. Bu senenin ilk mahsulü Snow White ve Kaneko'dan doğma tayımız geldi. Maşallahlarınızı alırız dostlar."
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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