2018'in ilk mahsulü

Şarkıcı Işın Karaca, hipodromları sevdi. Kendisine yarış atları hediye eden eşi Tuğrul Odabaş sayesinde atlarla yakından ilgilenmeye başlayan ünlü şarkıcı, bu işi profesyonel bir şekilde yapmak için kolları sıvadı. Türkiye Jokey Kulübü'nde kayıtlı toplam 10adet İngiliz ve Arap yarış atı bulunan IşınKaraca, safkan yarış atı yetiştirme işine el attı. Bunun için profesyonellerden destek alan ünlü şarkıcı, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki çiftlikten çıkmaz oldu. Atlarının bakımını yakından takip eden Karaca, geçtiğimiz ay gittiği haradan yaptığı paylaşıma "Bizim kısraklarındoğum zamanı yaklaştı" notu eklemişti. Ünlü şarkıcı, dün de müjdeli haberi aldı.
AİLENİNYENİÜYESİ Işın Karaca, aileye yeni katılan üye ile sevince boğuldu. Karaca, tayına ne isim koyacağını ise takipçilerine sordu.
57 KİLO AĞIRLIĞINDA Atlarından birinin doğum yaptığını öğrenen Karaca, mutlu haberi takipçileriyle paylaştı. 57kilo ağırlığında doğan dişi tayın fotoğrafını paylaşan şarkıcı altına da şu notu düştü: "Bizdeişler bugün böyle başladı. Bildiğiniz üzereeşimle birlikte safkan at yetiştiriyoruz.Bu senenin ilk mahsulü Snow Whiteve Kaneko'dan doğma tayımız geldi.Maşallahlarınızı alırız dostlar."
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