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Ucuz atlattı

’nin oğlu Dilan, motor tutkusu yüzünden canından oluyordu. Bali’de aşil tendonu yırtılan genç, önceki gün İstanbul’da ameliyat oldu

Ucuz atlattı
Sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Dilan, sağlığına kavuşmak için önceki gün İstanbul'da bıçak altına yattı. 4 oğluyla Bali'de yaşayan Gerede'nin 18 yaşındaki oğlu Dilan, geçtiğimiz ay motor kazası yapmıştı.


Motosikletin altında kalan genç, aşil tendonundan yaralandı. Bali'deki ameliyatta ayağı mikrop kapan Dilan, İstanbul'da tedavi altına alındı.
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