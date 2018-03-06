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Süper hazırlık

, ’daki 5 buçuk milyon TL’lik villasında tadilata başladı. Dekorasyona 500 bin TL harcayan Süperstar’ın bu hazırlığı, ’dan Bodrum’a taşınmak için yaptığı konuşuluyor...

Süper hazırlık
Ajda Pekkan, 'un karmaşasından uzaklaşmak için hazırlıklara başladı. 2012'de Regnum Escana Evleri'nden 1.2 milyon euroya (yaklaşık 5 buçuk milyon TL) bir villa satın alan Pekkan, evini baştan aşağı yenilemek için mimarına talimat verdi. Ünlü sanatçı; yatak odasından salona, banyodan mutfağa ve bahçeden yüzme havuzuna kadar 3 katlı lüks villasının her köşesini yenilemek için de kesenin ağzını açtı. Süperstar'ın 6 yıl önce aldığı Bodrum Kalesi manzaralı villanın dekorasyonundaki köklü değişim için 500 bin TL harcadığı öğrenildi. Her gün telefonla tadilatı takip eden 'ın yaz öncesi verdiği bu kararın nedeni ortaya çıktı. Yakın çevresine "Önümüzdeki yıllarda Bodrum'da sakin bir yaşam sürmeyi istiyorum" diyen 72 yaşındaki sanatçının megakentten taşınma planları yaptığı öğrenildi.


Pekkan, yılın büyük kısmını 'akıllı bina' özelliğine sahip villasında geçirecek.


AYDIN HAMZA
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