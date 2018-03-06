Süper hazırlık

Ajda Pekkan, İstanbul'un karmaşasından uzaklaşmak için hazırlıklara başladı. 2012'de Bodrum Regnum Escana Evleri'nden 1.2 milyon euroya (yaklaşık 5 buçukmilyon TL) bir villa satın alan Pekkan, evini baştan aşağı yenilemek için mimarına talimat verdi. Ünlü sanatçı; yatak odasından salona, banyodan mutfağa ve bahçeden yüzme havuzuna kadar 3 katlı lüks villasının her köşesini yenilemek için de keseninağzını açtı. Süperstar'ın 6 yıl önce aldığı Bodrum Kalesi manzaralı villanın dekorasyonundaki köklü değişim için 500 bin TL harcadığı öğrenildi. Her gün telefonla tadilatı takip eden Ajda Pekkan'ın yaz öncesi verdiği bu kararın nedeni ortaya çıktı. Yakın çevresine "Önümüzdeki yıllardaBodrum'da sakin biryaşam sürmeyi istiyorum" diyen 72 yaşındaki sanatçının megakentten taşınma planları yaptığı öğrenildi.
Pekkan, yılın büyük kısmını 'akıllı bina' özelliğine sahip villasında geçirecek.
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