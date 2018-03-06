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Sen anlat Hülya

Sen anlat Hülya
ATV'NİN fenomen dizisi 'Sen Anlat Karadeniz' Hülya Avşar'ı da etkisi altına aldı. Sanatçı, önceki gün Karadenizli bir gençle Karadeniz müzikleri seslendirdi.
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