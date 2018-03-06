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'Saygı'lı bitti

ve ’nın 11 yıllık evliliği dün bitti. Anlaşmalı boşanan çift, ‘Ayrılsak da dostluk devam’ dedi

Saygılı bitti
Geçtiğimiz ay 11 yıllık evliliklerinde sona geldiklerini ortak basın açıklamasıyla duyuran Gül Gölge ile Murat Saygı, dün boşandı. İkilinin evliliği, İstanbul Aile Mahkemesi'nde gizli görülen dava tek celsede bitti. 'Anlaşmalı' gerçekleşen dava sonrasında çiftin 2 çocuğunun velayeti anne Gül Gölge'ye verildi. İkiliyi bu noktaya getiren ise eski dostlar Elif Gönlüm ile Gül Gölge arasındaki 'mesaj krizi' oldu. Gönlüm; Gül Hanım'ın, eşi Kerem Gönlüm'e samimi mesajlar attığını iddia etti. O dönem 'yla evliliği üzerinde kara bulutlar dolaşan Gölge ise iddiaları "Bu şahsı yuvamdan uzak tutmak kadar doğal bir şey yok" diyerek yalanlamıştı.


Ali ve Emir adında 2 oğlu olan çiftin çocukları için görüşmeye devam edeceği öğrenildi.
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