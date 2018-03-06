'Saygı'lı bitti

Geçtiğimiz ay 11yıllık evliliklerindesona geldikleriniortak basın açıklamasıyladuyuran Gül Gölge ileMurat Saygı, dün boşandı.İkilinin evliliği, İstanbul AileMahkemesi'nde gizli görülendava tek celsede bitti.'Anlaşmalı' gerçekleşendava sonrasında çiftin 2çocuğunun velayeti anneGül Gölge'ye verildi.İkiliyi bu noktaya getiren iseeski dostlar Elif Gönlümile Gül Gölge arasındaki'mesaj krizi' oldu. Gönlüm;Gül Hanım'ın, eşi KeremGönlüm'e samimi mesajlarattığını iddia etti. O dönemMurat Saygı'yla evliliğiüzerinde kara bulutlardolaşan Gölge ise iddiaları"Bu şahsı yuvamdan uzaktutmak kadar doğal bir şeyyok" diyerek yalanlamıştı.
Ali ve Emir adında 2 oğlu olan çiftin çocukları için görüşmeye devam edeceği öğrenildi.
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