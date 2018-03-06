'Oscar'da kebap yaptılar
90. Oscar Ödülleri Töreni’ne Türkiye lezzet kattı. Önceki akşam dünyaca ünlü yıldızların akın ettiği törende Adana Kebap, kabak tatlısı ve içli köfte servis edildi
Başarılı şefler Cihan Kıpçak ve Yiğit Mirzaoğlu, İstanbul'dan Los Angeles'a giderek törene katılan Hollywood yıldızları için Türk mutfağının 3 lezzetini yaptı.
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sam Rockwell
En İyi Kadın Oyuncu: Frances McDormand
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Allison Janney
En İyi Erkek Oyuncu: Gary Oldman (Soldan sağa)
Kobe Bryant'ın yazdığı 'Dear Basketball' adlı yapım, 'En İyi Kısa Animasyon' ödülüne layık görüldü. Kariyerinde 5 NBA şampiyonluğu bulunan 39 yaşındaki efsane basketbolcu, böylece başarılarına bir de Oscar'ı eklemiş oldu.
Törene hediye paketini andıran Armani kıyafetiyle katılan 50 yaşındaki yıldız, 84 karatlık pırlantalarıyla da büyüledi.
törenin en şık ikilisi
Törene 49 yaşındaki eşi Matthew Mcconaughey ile birlikte katılan 36 yaşındaki manken Camila Alves, Chopard imzalı yakup gerdanlığıyla da büyüledi.
Törende aşırı neşeli haliyle dikkat çeken Jennifer Lawrence'ın alkolü fazla kaçırdığı iddia edildi. Lawrence tören başlamadan önce yerine geçmek için koltukların üzerinden atladı.
Ünlü aktrisler, Hollywood'da tepki çeken taciz skandallarını ayağa kalkıp birbirlerine sarılarak protesto etti. O anlarda da ortaya bu görüntüler çıktı.
MELEKLER PARTİSİ
Hoolywood yıldızlarının yanı sıra Victoria's Secret'ın ünlü mankenleri, Oscar'ın ardından düzenlenen partide buluştu. Elton John'un kurduğu Aids Vakfı yararına yapılan partiye Metin Hara aşkıyla 'yengemiz' olan Adriana Lima da katıldı.
Gözler Lima'nın yanı sıra diğer Victoria's Secret meleği Kendall Jenner'daydı. 19 yaşındaki oyuncu Paris Jackson ise yeşil Versace kıyafetiyle meleklerden geri kalmadı.
Etiketler: Los Angeles
- 06 Mart 2018, Salı
- Gazete
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