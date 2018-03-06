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Kulvar değiştirdi

Kulvar değiştirdi
Uzun süredir ortalarda görünmyen Seray Sever'in boş durmadığı ortaya çıktı. 'daki bir merkezde astroloji eğitimi alan oyuncu, önceki gün sertifikasına kavuştu. Oyunculuktan astrolojiye geçiş yapan Sever, bu mutluluğunu da takipçileriyle paylaştı. Sever'e hayranlarındn tebrik mesajları yağdı.
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