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Boyuna yetişti

Boyuna yetişti
İbrahim Kutluay'la boşandıktan sonra sık sık objektiflere yansıyan Demet Şener, önceki gün kızı İrem'le İstinyePark'taydı. Kızıyla abla-kardeş gibi görünen 41 yaşındaki Şener, keyifliydi. Bu arada Şener'in Edvina Sponza'ya açtığı 'ikinci kadın' davası ise bugün görülmeye başlanacak...
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