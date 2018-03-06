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Azra, tekniği çabuk kaptı

Azra, tekniği çabuk kaptı
Güzel oyuncu Azra Akın, önceki gün eşi Atakan Koru'yla Kartalkaya'daydı. Yıllardır kayak yapan Akın, ilk kez Dorukkaya'da Timo Snowboard'ın verdiği eğitimle snowboard deneyimi yaşadı. Başlarda zorlanan 2002 Kainat Güzeli, snowboard yapmanın tekniğini öğrenince karlar üzerinde hünerlerini konuşturdu.
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