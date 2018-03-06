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Aleyna aslan!

, önceki akşam tribünlerinde şarkısının çalındığı ’ın ABD’deki balosunda sahne aldı.

Aleyna aslan!
Dil eğitimi için bir süredir ABD'de olan Aleyna Tilki, önceki gün Galatasaray'ın ABD'deki geleneksel balosunda sahne aldı. Genç popçuya konser salonunda 'ın Senegal asıllı Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis'in imzalı forması hediye edildi.
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