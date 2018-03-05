Boşanma davası süren Tuan Tunalı ile Hazal Filiz Küçükköse yine atıştı. Güzel oyuncu, “Dışı sizi içi beni yakar” dedi. Tunalı, cevap verdi: ‘Sizi bir anda göklere çıkaranlar, kendi çıkarları için bir anda yere bırakırlar’
Güzel oyuncu Hazal FilizKüçükköse ile boşanmak içingün saydığı 4 yıllık eşi TuanTunalı arasındaki kavga büyüyor.Geçtiğimiz yıl ayrılma kararı alanKüçükköse, oyuncu eşine boşanmadavası açmıştı. Tunalı ise avukatıaracılığıyla akıllara ihanet iddialarınıgetiren şu açıklamayı yapmıştı:"Türk örf ve adetlerine uygunolmayan durumların ortaya çıkmasıihtimalinin kuvvetle muhtemelolduğunu düşünmekteyiz."
30 yaşındaki oyuncu, son yıllarda yıldızı parlayan isimlerin başında geliyor.
SESSİZLİĞİNİ BOZDU İhanet iddiası karşısında sessiz kalan Küçükköse, suskunluğunu geçtiğimiz gün bozdu. Ünlü oyuncu "Evliliğimdışarıdan iyi gözükse de dışı siziyakar, içi beni" diyerek boşanmanın şiddetli geçimsizlikten kaynaklandığını ima etti.
ÇIKAR İÇİN AYRILIK MI? Küçükköse'ye eşinden yanıt gecikmedi. Tunalı, önceki gün eşine şu sözlerle göndermede bulundu: "Kartalavını öldürmeden önce göğün entepesine çıkarıp aşağı bırakırmış.Bir anda göklere çıkaranlar,kendi çıkarları için bir anda yerebırakırlar…" Tunalı'nın çıkar için ayrılık iması bu kavganın devam edeceğinin sinyalini verdi. Bunun üzerine gözler Küçükköse'ye çevrildi.
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