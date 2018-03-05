;
Yol Durumu
  1. Sınıfta kaldı
  2. Her zaman 'Mesut'

Kavga büyüyor

Boşanma davası süren ile yine atıştı. Güzel oyuncu, “Dışı sizi içi beni yakar” dedi. Tunalı, cevap verdi: ‘Sizi bir anda göklere çıkaranlar, kendi çıkarları için bir anda yere bırakırlar’

Kavga büyüyor
Güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse ile boşanmak için gün saydığı 4 yıllık eşi Tuan Tunalı arasındaki kavga büyüyor. Geçtiğimiz yıl ayrılma kararı alan Küçükköse, oyuncu eşine boşanma davası açmıştı. Tunalı ise avukatı aracılığıyla akıllara ihanet iddialarını getiren şu açıklamayı yapmıştı: "Türk örf ve adetlerine uygun olmayan durumların ortaya çıkması ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğunu düşünmekteyiz."



30 yaşındaki oyuncu, son yıllarda yıldızı parlayan isimlerin başında geliyor.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU
İhanet iddiası karşısında sessiz kalan Küçükköse, suskunluğunu geçtiğimiz gün bozdu. Ünlü oyuncu "Evliliğim dışarıdan iyi gözükse de dışı sizi yakar, içi beni" diyerek boşanmanın şiddetli geçimsizlikten kaynaklandığını ima etti.

ÇIKAR İÇİN AYRILIK MI?
Küçükköse'ye eşinden yanıt gecikmedi. Tunalı, önceki gün eşine şu sözlerle göndermede bulundu: "Kartal avını öldürmeden önce göğün en tepesine çıkarıp aşağı bırakırmış. Bir anda göklere çıkaranlar, kendi çıkarları için bir anda yere bırakırlar…" Tunalı'nın çıkar için ayrılık iması bu kavganın devam edeceğinin sinyalini verdi. Bunun üzerine gözler Küçükköse'ye çevrildi.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar