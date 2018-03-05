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Her zaman 'Mesut'

Her zaman Mesut
Arsenal'in Türk yıldızı Mesut Özil'le bu yaz nikah masasına oturmayı planlayan Amine Gülşe, önceki gün yakın dostu Raşit Bağzıbağlı'nın defilesini izledi. Kıbrıs'taki defileyi en ön sıradan takip eden 2014 Türkiye Güzeli'nin boynundaki 'M' harfli kolye dikkat çekti.



Londra'da yaşayan aşkının adının baş harfini boynunda taşıyan güzel oyuncu, kariyeri hakkındaki soruları da yanıtladı. Bir süredir ekranlardan uzak kalan Gülşe, "Oyunculuğa ara vermedim. Sadece doğru projeyi bekliyorum" dedi.



Aydın HAMZA
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