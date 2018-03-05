Her zaman 'Mesut'

Arsenal'in Türk yıldızı MesutÖzil'le bu yaz nikah masasınaoturmayı planlayan AmineGülşe, önceki günyakın dostu RaşitBağzıbağlı'nındefilesini izledi.Kıbrıs'taki defileyien ön sıradan takipeden 2014 TürkiyeGüzeli'nin boynundaki'M' harfli kolye dikkat çekti.
Londra'da yaşayan aşkınınadının baş harfini boynundataşıyan güzel oyuncu, kariyerihakkındaki soruları da yanıtladı.Bir süredir ekranlardan uzakkalan Gülşe, "Oyunculuğa aravermedim. Sadece doğru projeyibekliyorum" dedi.
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