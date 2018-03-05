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Gece atıştırmalığı 3 tost

Gece atıştırmalığı 3 tost
Sosyetik Süreyya Yalçın'ın iştahı açıldı. Önceki akşam geç saatte eşi Ozan Baran'la birlikte Bebek Susam Büfe'ye uğrayan ikoncan, kendine mini bir ziyafet çekti. Yalçın, kendisi için 3 tane tost sipariş etti. Tostları afiyetle mideye indiren Yalçın, "Formunuzu nasıl koruyorsunuz?" sorusuna ise gülmekle yetindi.

Doğan SAVAŞ
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