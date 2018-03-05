;
Yol Durumu
  1. Her zaman 'Mesut'
  2. Ünlü şarkıcının annesi dehşeti yaşadı

'ye acı veda!

’nın ormanda bulup sahiplendiği köpeği , aylardır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Güzel oyuncu, Çilli’ye şu sözlerle veda etti: “Bisküvi kokan kızım. Son nefesime kadar seni unutmayacağım.”

Çilliye acı veda!
Oyunculuğunun yanı sıra hayvanseverliğiyle de hayranlarının gönlünde taht kuran Şükran Ovalı'nın acı günü… Yıllar önce ormanda bulunan köpeği sahiplenerek 'Çilli' adını veren Ovalı, dün sevimli dostunu kaybetti. Ovalı, köpeğinin aylardır verdiği yaşam mücadelesini kaybetmesiyle üzüntüye boğuldu. 'da köpeğinin fotoğraflarını paylaşan Ovalı, altına da şu notu düşerek herkesi duygulandırdı:



'ÇOCUĞUMA SENİ ANLATACAĞIM'
"Benim haddinden fazla uslu kızım, insanoğlunu utandıracak asilliğin ve hassaslığın kalbime kazındı. Hülya, seni ormanda bulup bana haber verdiğinde o masumluğun, çektiğin tüm acılardan üsteydi. Sanki o acılar seni daha derin, daha şerbetli yapmıştı. Bakışın kalbime işlemişti. Cennet olsun toprağın yavrum. Sana aşkım hiç bitmeyecek. Son nefesime kadar seni unutmayacağım. Nasip olursa çocuğuma seni anlatacağım. Güzel kızım Çilli sana söz, sokaktaki canlara elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Bisküvi kokan kızım seni çok seviyorum."
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar