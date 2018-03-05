Şükran Ovalı’nın ormanda bulup sahiplendiği köpeği Çilli, aylardır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Güzel oyuncu, Çilli’ye şu sözlerle veda etti: “Bisküvi kokan kızım. Son nefesime kadar seni unutmayacağım.”
Oyunculuğunun yanı sıra hayvanseverliğiyle de hayranlarının gönlünde taht kuran ŞükranOvalı'nın acı günü… Yıllar önce ormanda bulunan köpeği sahiplenerek 'Çilli' adını veren Ovalı, dün sevimli dostunu kaybetti. Ovalı, köpeğinin aylardır verdiği yaşam mücadelesini kaybetmesiyle üzüntüye boğuldu. Instagram'da köpeğinin fotoğraflarını paylaşan Ovalı, altına da şu notu düşerek herkesi duygulandırdı:
'ÇOCUĞUMA SENİ ANLATACAĞIM' "Benim haddinden fazla uslu kızım,insanoğlunu utandıracak asilliğin vehassaslığın kalbime kazındı. Hülya, seniormanda bulup bana haber verdiğinde omasumluğun, çektiğin tüm acılardan üsteydi.Sanki o acılar seni daha derin, daha şerbetliyapmıştı. Bakışın kalbime işlemişti.Cennet olsun toprağın yavrum. Sanaaşkım hiç bitmeyecek. Son nefesimekadar seni unutmayacağım. Nasip olursaçocuğuma seni anlatacağım. Güzel kızımÇilli sana söz, sokaktaki canlara elimdengeleni yapmaya devam edeceğim. Bisküvikokan kızım seni çok seviyorum."
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