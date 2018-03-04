Sürpriz yakınlaşma!

Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk ile aşkı Haziran 2017'de biten İdil Fırat'ın, ünlü oyuncuyla barışıp barışmayacağı merak edilirken sosyetik güzel, sürpriz bir isimle anılmaya başladı. Öztürk'le 2 buçuk yıllık ilişkisi bir dargın bir barışık süren Fırat, sancılı geçen aşkın ardından oyuncuyla görüşmeye devam etmişti.



GÖZDEN UZAK

Babası Önder Fırat'ın itirazına rağmen Engin Öztürk'le iletişimini koparmayan sosyetik güzel, iddiaya göre oyuncu Gökhan Alkan'la yakınlaştı. Sanat dünyasının bir diğer genç ve yakışıklı oyuncusu Alkan'la görüşmeye başladığı konuşulan İdil Fırat, böylece ters köşe yaptı. Öztürk'le ayrıldıktan sonra adı kimselerle anılmayan sosyetik güzelin Alkan'la ilişkisinde temkinli davrandığı öne sürüldü. Yakın çevrelerine "Henüz birbirimizi tanıma aşamasındayız" dedikleri öğrenilen sürpriz ikili, bir araya gelmek için basın mensuplarının olmadığı mekanları tercih ediyor.



DOĞAN SAVAŞ