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Sülüklü güzel!

Sülüklü güzel!
Oyuncu Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi, şifa bulmak için alternatif tıbba başvurdu. İkili, önceki gün soluğu, hacamat ve sülük tedavisi uygulayan Üsküdar'daki bir merkezde aldı. Arnavut güzel, tedavi sonrası da kirli kanın vücuttan atılmasını sağlayan sülüklerle poz verdi.

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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

senin bu melül melül bakışını yiyem.

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 04.03.2018 10:32
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