Sülüklü güzel!

; 20 / 10 16 / 8 14 / 8 7 / 1 15 / 8 17 / 9 13 / 8 19 / 13 3 / -4 16 / 6 20 / 12 16 / 11 14 / 5 18 / 7 8 / 1 15 / 8 10 / 5 6 / 2 11 / 5 15 / 7 18 / 12 13 / 6 13 / 5 19 / 12 17 / 7 16 / 9 13 / 7 14 / 4 12 / 4 5 / -2 13 / 7 16 / 7 19 / 11 10 / 4 9 / 4 20 / 9 16 / 4 13 / 6 20 / 15 18 / 8 15 / 5 16 / 8 6 / -2 11 / 4 14 / 4 13 / 6 13 / 7 12 / 6 19 / 9 18 / 8 12 / 8 14 / 6 18 / 12 15 / 8 19 / 13 16 / 8 10 / 5 13 / 7 14 / 5 21 / 13 22 / 10 16 / 10 18 / 12 17 / 8 13 / 10 12 / 5 19 / 9 13 / 7 15 / 9 16 / 11 10 / 4 15 / 8 10 / 2 15 / 9 10 / 5 12 / 8 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Oyuncu Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi, şifa bulmak için alternatif tıbba başvurdu. İkili, önceki gün soluğu, hacamat ve sülük tedavisi uygulayan Üsküdar'daki bir merkezde aldı. Arnavut güzel, tedavi sonrası da kirli kanın vücuttan atılmasını sağlayan sülüklerle poz verdi.
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senin bu melül melül bakışını yiyem.
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