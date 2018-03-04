Rol aldığı dizi, film ve reklam projeleriyle servetine servet katan Elçin Sangu, önceki gün yeni aracıyla Nişantaşı'nda havasını attı.
Elçin gazladı!
Son filminden kazandığını gayrimenkule yatıran Elçin Sangu, yeni dizisinden aldığı ücretle de 900 bin TL’lik Range Rover Velar cip sahibi oldu.
Etiketler: elçi sangu , Range Rover
- 04 Mart 2018, Pazar
- Gazete
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