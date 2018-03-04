;
Yol Durumu
  1. Rekorların efendisi!
  2. Müslüm Gürses kabri başında anıldı

Elçin gazladı!

Son filminden kazandığını gayrimenkule yatıran Elçin Sangu, yeni dizisinden aldığı ücretle de 900 bin TL’lik Velar cip sahibi oldu.

Rol aldığı dizi, film ve reklam projeleriyle servetine servet katan Elçin Sangu, önceki gün yeni aracıyla Nişantaşı'nda havasını attı.

Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar