Bizi kimse ayıramaz

; 20 / 10 16 / 8 14 / 8 7 / 1 15 / 8 17 / 9 13 / 8 19 / 13 3 / -4 16 / 6 20 / 12 16 / 11 14 / 5 18 / 7 8 / 1 15 / 8 10 / 5 6 / 2 11 / 5 15 / 7 18 / 12 13 / 6 13 / 5 19 / 12 17 / 7 16 / 9 13 / 7 14 / 4 12 / 4 5 / -2 13 / 7 16 / 7 19 / 11 10 / 4 9 / 4 20 / 9 16 / 4 13 / 6 20 / 15 18 / 8 15 / 5 16 / 8 6 / -2 11 / 4 14 / 4 13 / 6 13 / 7 12 / 6 19 / 9 18 / 8 12 / 8 14 / 6 18 / 12 15 / 8 19 / 13 16 / 8 10 / 5 13 / 7 14 / 5 21 / 13 22 / 10 16 / 10 18 / 12 17 / 8 13 / 10 12 / 5 19 / 9 13 / 7 15 / 9 16 / 11 10 / 4 15 / 8 10 / 2 15 / 9 10 / 5 12 / 8 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Gözde çift Fahriye Evcen'le eşi Burak Özçivit'ten ayrılık söylentilerine jet yalanlama! Önceki akşam İstinyePark çıkışı görüntülenen ikiliden Özçivit, "Görünmüyoruz diye böyle oluyor. Birileri bunları kurguluyor. Biz de anlam veremiyoruz" diyerek eşiyle kavga ettiği haberine açıklık getirdi. Doğan SAVAŞ
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