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Bizi kimse ayıramaz

’le eşi , kavga ettikleri iddiasını önceki akşam yalanlayıp mutluluk pozu verdi

Bizi kimse ayıramaz
Gözde çift Fahriye Evcen'le eşi Burak Özçivit'ten ayrılık söylentilerine jet yalanlama! Önceki akşam İstinyePark çıkışı görüntülenen ikiliden Özçivit, "Görünmüyoruz diye böyle oluyor. Birileri bunları kurguluyor. Biz de anlam veremiyoruz" diyerek eşiyle kavga ettiği haberine açıklık getirdi.


Doğan SAVAŞ
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