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’nın marifeti

Zehra’nın marifeti
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra, önceki gün Zorlu 'deydi. Örgülü saçlarıyla dikkat çeken 19 yaşındaki genç kız, "Saçlarımı kendim ördüm, değişiklik olsun istedim. Beğenmenize sevindim" deyip dostlarının yanına gitti.
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