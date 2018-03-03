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Kutlama selfiesi

Kutlama selfiesi
Önceki gün hem 38. yaşını hem de açtığı youtube kanalını kutlayan Burcu Kara, oldukça keyifliydi. Güzel oyuncu, aralarında Sedef Avcı gibi isimlerin de olduğu dostlarıyla böyle hatıra selfiesi çekti.
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