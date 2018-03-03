Kutlama selfiesi

; 19 / 11 14 / 7 15 / 5 6 / -3 17 / 9 19 / 7 15 / 7 20 / 12 1 / -11 15 / 2 21 / 12 19 / 9 20 / 7 16 / 5 7 / -3 18 / 8 10 / 1 4 / -2 15 / 4 12 / 5 20 / 11 17 / 13 15 / 5 15 / 6 20 / 10 16 / 5 20 / 8 18 / 4 11 / 3 9 / 1 4 / -7 17 / 7 16 / 6 18 / 7 8 / -2 8 / 0 20 / 8 15 / 0 13 / 5 16 / 9 20 / 13 17 / 7 19 / 7 15 / 5 4 / -8 14 / 2 15 / 3 16 / 6 16 / 7 16 / 5 17 / 8 20 / 10 17 / 7 16 / 7 12 / 4 19 / 10 13 / 6 19 / 13 15 / 7 10 / -1 16 / 5 17 / 4 19 / 7 21 / 8 19 / 6 21 / 9 21 / 8 14 / 7 14 / 7 12 / 3 18 / 9 11 / 4 15 / 8 16 / 6 20 / 6 10 / 2 15 / 6 9 / -2 18 / 9 13 / 5 19 / 7 Önceki gün hem 38. yaşını hem de açtığı youtube kanalını kutlayan Burcu Kara, oldukça keyifliydi. Güzel oyuncu, aralarında Sedef Avcı gibi isimlerin de olduğu dostlarıyla böyle hatıra selfiesi çekti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.