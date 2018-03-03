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Koçyiğit’e büyük ödül

Koçyiğit’e büyük ödül
Üsküdar Üniversitesi'nin Yüksek İnsani Değerler Ödülleri'ne bu yıl layık görülenler arasında Hülya Koçyiğit de vardı. "Ömrümce bu asil millete layık olmaya çalıştım" diyen usta sanatçı, şehit düşen askerlerimiz için de "Bu yüce görevde canlarını vatan toprağı için kaybetmiş askerlerimize rahmet dilerim" dedi.

Aydın HAMZA
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