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aşığı prenses

19 Mayıs’ta ile evlenecek olan ’ın gelinliğini dikecek modacı Ronald Mouret, konuştu: ‘Meghan ile 2005’te ’da tanıştık. Kenti gezerken, kumaş ve takılara hayran kalmıştı’

İstanbul aşığı prenses
İngiltere Prensi Harry ile 19 Mayıs'ta dünya evine girecek olan Meghan Markle, yine bir sevgisi haberiyle gündemde... Markle, kısa bir süre önce Kraliyet kuralları gereği kapattığı kişisel blog'unda İstanbul'a övgüler yağdırmış hatta sitesinde Kapalıçarşı'dan sayısız fotoğraf paylaşmıştı. İngiltere'nin en yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun da ile ABD'li nişanlısının balayı için düşündükleri 5 destinasyon arasında Kapadokya'nın da olduğunu yazmıştı. 'ın ve İstanbul'a olan hayranlığı, bu kez gelinliğini tasarlayacağı konuşulan dünyaca ünlü modacı Ronald Mouret'nin açıklamalarıyla ortaya çıktı. Markle ile yıllar önce İstanbul'da tanıştığını söyleyen Fransız modacı, Fransa'daki bir dergiye verdiği röportajda şunları söyledi: "Meghan Markle ile 2005 yılında İstanbul'da ortak dostlarımız sayesinde tanıştık. Onunla İstanbul'da 3 gün çok eğlendik, kentin her yerini gezdik. Meghan, İstanbul'da gördüğü kumaş desenlerine ve takılara hayran kalmıştı."


SIKI DOSTLAR
Meghan Markle'ın İstanbul'da yıllar önce tanıştığı Ronald Mouret'e gelinliğini de diktireceği ve ona hayalindeki kıyafeti anlattığı konuşuluyor.
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