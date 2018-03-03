İstanbul aşığı prenses

19 Mayıs’ta Prens Harry ile evlenecek olan Meghan Markle’ın gelinliğini dikecek modacı Ronald Mouret, konuştu: ‘Meghan ile 2005’te İstanbul’da tanıştık. Kenti gezerken, kumaş ve takılara hayran kalmıştı’
İngiltere Prensi Harry ile 19 Mayıs'ta dünya evine girecek olan Meghan Markle, yine bir İstanbul sevgisi haberiyle gündemde... Markle, kısa bir süre önce Kraliyet kuralları gereği kapattığı kişisel blog'undaİstanbul'a övgüler yağdırmış hatta sitesinde Kapalıçarşı'dan sayısızfotoğraf paylaşmıştı. İngiltere'nin en yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun da Prens Harry ile ABD'li nişanlısının balayı için düşündükleri 5destinasyon arasında Kapadokya'nın da olduğunu yazmıştı. Meghan Markle'ın Türkiye ve İstanbul'a olan hayranlığı, bu kez gelinliğini tasarlayacağı konuşulan dünyacaünlü modacıRonald Mouret'nin açıklamalarıyla ortaya çıktı. Markle ile yıllarönce İstanbul'datanıştığını söyleyen Fransız modacı, Fransa'daki bir dergiye verdiği röportajda şunları söyledi: "MeghanMarkle ile 2005 yılında İstanbul'daortak dostlarımız sayesindetanıştık. Onunla İstanbul'da 3gün çok eğlendik, kentin heryerini gezdik. Meghan, İstanbul'dagördüğü kumaş desenlerine vetakılara hayran kalmıştı."
SIKI DOSTLAR Meghan Markle'ın İstanbul'da yıllar önce tanıştığı Ronald Mouret'e gelinliğini de diktireceği ve ona hayalindeki kıyafeti anlattığı konuşuluyor.
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