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İddialı geliyor

İddialı geliyor
'Takvim' şarkısıyla büyük bir başarı yakalayan Bahadır Tatlıöz, merakla beklenen 'Su Yolunu Bulur' adlı albümünü beğeniye sunuyor. Dün piyasaya çıkan albümde yer alan 7 şarkı da birbirinden iddialı...
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