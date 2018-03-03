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Haklı isyan!

Geçtiğimiz gün ’a gidip oradaki kahraman askerlerimizle buluşan , bir hainin yaptığı ‘yalaka’ yorumuyla çılgına döndü. Ünlü oyuncu, klavye delikanlısına ‘Yazık bu memleketin sana verdiği emeğe’ diye isyan etti...

Haklı isyan!
Klavye delikanlıları, sınırları iyice aştı! atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki rolüyle gönüllerde taht kuran Oktay Kaynarca, geçtiğimiz gün Hatay'a gitti. Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek ve askerlerle buluşmak için başlatılan 'Sanatçı ve Mehmetçik El Ele' etkinliği kapsamında kahraman Mehmetçik'le buluşan sanatçı, bu anları instagram'da paylaştı. On binlerce takipçisi Kaynarca'ya destek verirken bir klavye delikanlısı oyuncuya 'Yalaka' diye hakaret etti. Kaynarca, bu çirkinliğe haklı olarak şöyle isyan etti: "Aslan gibi çocuklar sen rahat gez diye oraya canlarını vermeye gitmişler, gözlerini kırpmadan ölüme koşuyorlar. Bizim bir nebze moral olsun diye yanlarına gidip onlara 'Yanınızdayız' dememizi yalakalık olarak adlandırma bilincini sana hangi vatan haini öğretti? Biz bu memleketin yetiştirdiği vatan hainlerini de not ediyoruz. Yazık bu memleketin sana verdiği emeğe, yedirdiği ekmeğe. Yapacak bir şey yoktur bazen fikri bozuklara, çünkü fıtratında vardır hainlik"


Dizideki ekip arkadaşlarıyla 'a giden , sohbet edip biraz da olsun moral verdiği kahraman askerlerimizle böyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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