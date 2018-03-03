Haklı isyan!

Geçtiğimiz gün Hatay’a gidip oradaki kahraman askerlerimizle buluşan Oktay Kaynarca, bir hainin yaptığı ‘yalaka’ yorumuyla çılgına döndü. Ünlü oyuncu, klavye delikanlısına ‘Yazık bu memleketin sana verdiği emeğe’ diye isyan etti...
Klavye delikanlıları, sınırları iyice aştı! atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya HükümdarOlmaz'daki rolüyle gönüllerde taht kuran Oktay Kaynarca, geçtiğimiz gün Hatay'a gitti. Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek ve askerlerle buluşmak için başlatılan 'Sanatçı ve Mehmetçik ElEle' etkinliği kapsamında kahraman Mehmetçik'le buluşan sanatçı, bu anları instagram'da paylaştı. On binlerce takipçisi Kaynarca'ya destek verirken bir klavye delikanlısı oyuncuya 'Yalaka'diye hakaret etti. Kaynarca, bu çirkinliğe haklı olarak şöyle isyan etti: "Aslangibi çocuklar sen rahatgez diye oraya canlarınıvermeye gitmişler,gözlerini kırpmadan ölümekoşuyorlar. Bizim bir nebze moral olsun diye yanlarına gidip onlara 'Yanınızdayız' dememizi yalakalık olarak adlandırma bilincini sana hangi vatan haini öğretti? Biz bu memleketinyetiştirdiği vatan hainlerinide not ediyoruz. Yazık bumemleketin sana verdiğiemeğe, yedirdiği ekmeğe. Yapacak bir şey yoktur bazen fikri bozuklara, çünkü fıtratında vardır hainlik"
Dizideki ekip arkadaşlarıyla Hatay'a giden Oktay Kaynarca, sohbet edip biraz da olsun moral verdiği kahraman askerlerimizle böyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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