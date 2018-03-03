Emina’ya mesaj atmadım

Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliğini bitirmek üzere olan Emina Sandal, Sırp basınında çıkan "Eskisevgilisine döndü" iddiasını "Tamamen asparagas" diye yalanlamıştı. Önceki gün ise Sırp basını Marko Miskovic'in eski aşkı Emina'ya mesaj attığını yazdı.
Avukatı aracılığıyla Sırp basınına konuşan milyoner işadamı, "Emina Sandalhakkında çıkan haberlerinhepsi asılsızdır. KesinlikleSMS alışverişi yapılmamıştır.Mutlu bir evliliğim var" dedi.
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