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Emina’ya mesaj atmadım

Emina’ya mesaj atmadım
Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliğini bitirmek üzere olan Emina Sandal, Sırp basınında çıkan "Eski sevgilisine döndü" iddiasını "Tamamen asparagas" diye yalanlamıştı. Önceki gün ise Sırp basını Marko Miskovic'in eski aşkı Emina'ya mesaj attığını yazdı.


Avukatı aracılığıyla Sırp basınına konuşan milyoner işadamı, "Emina Sandal hakkında çıkan haberlerin hepsi asılsızdır. Kesinlikle SMS alışverişi yapılmamıştır. Mutlu bir evliliğim var" dedi.
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