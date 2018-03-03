Doktor bu ne!

İstanbul geceleri, önceki akşam tehlikelibir yakınlaşmaya sahne oldu. Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu, önceki gece Asmalımescit'teki Corridor Bar'da eğlendi. Yağtu'ya Yeşim Salkım'ıneski eşi Hakan Eratik ile 2 de arkadaşı eşlik etti. Mekan kapandıktan sonra içeride 1 saat daha kalan grup, dışarıya sabah05.00'te çıktı. Mekandan ilk çıkan Ahu Yağtu oldu. Güzel oyuncu, bir kadın arkadaşıyla hemen yandaki binaya girdi.
TEK KELİME YOK Ahu Yağtu'dan sonra telefonla konuşarak mekandan çıkan Eratik ise, "Ahu Hanım ilebirlikte eğlendiğinizdoğru mu?'' sorusuna yanıt vermeden kaçarcasına oradan ayrıldı. Bir süre etrafta gezinen Eratik'in gazeteciler gittikten sonra Ahu Yağtu'nun önceden gittiği binaya girdiği öğrenildi. Yağtu ve Eratik'in gizemli halleri, yeniaşk dedikosuna yol açarken akıllara CemYılmaz'ınefsanerepliği"Doktorbu ne?" geldi.
KLASİKTAKTİĞİYAPTILAR Yağtu ile Eratik, gazetecilere birlikte poz vermek istemeyen her ünlü gibi eğlendikleri mekanı 10 dakika arayla terk ettiler.
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