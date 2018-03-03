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Doktor bu ne!

ile , önceki akşam Asmalımescit’te bulunan bir mekanda sabah saatlerine dek eğlendi. İkilinin gizemli halleri, ‘Yeni bir aşk mı doğuyor?’ yorumu yaptırdı

Doktor bu ne!
İstanbul geceleri, önceki akşam tehlikeli bir yakınlaşmaya sahne oldu. 'ın eski eşi Ahu Yağtu, önceki gece Asmalımescit'teki Corridor Bar'da eğlendi. Yağtu'ya Yeşim Salkım'ın eski eşi Hakan Eratik ile 2 de arkadaşı eşlik etti. Mekan kapandıktan sonra içeride 1 saat daha kalan grup, dışarıya sabah 05.00'te çıktı. Mekandan ilk çıkan oldu. Güzel oyuncu, bir kadın arkadaşıyla hemen yandaki binaya girdi.


TEK KELİME YOK
Ahu Yağtu'dan sonra telefonla konuşarak mekandan çıkan Eratik ise, "Ahu Hanım ile birlikte eğlendiğiniz doğru mu?'' sorusuna yanıt vermeden kaçarcasına oradan ayrıldı. Bir süre etrafta gezinen Eratik'in gazeteciler gittikten sonra Ahu Yağtu'nun önceden gittiği binaya girdiği öğrenildi. Yağtu ve Eratik'in gizemli halleri, yeni aşk dedikosuna yol açarken akıllara Cem Yılmaz'ın efsane repliği "Doktor bu ne?" geldi.


KLASİK TAKTİĞİ YAPTILAR
Yağtu ile Eratik, gazetecilere birlikte poz vermek istemeyen her ünlü gibi eğlendikleri mekanı 10 dakika arayla terk ettiler.


DOĞAN SAVAŞ
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