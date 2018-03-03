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Barış çubuğu uzandı

İkilinin hayranları, yeniden bir araya gelmelerini istiyor.

Barış çubuğu uzandı
Geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Ahmet Kural'ın "Hiç aşık olmadım" sözleri üzerine gözlerin çevrildiği Sıla, önceki akşamki bir ödül töreninde suskunluğunu bozdu. Galatasaray Üniversitesi tarafından 'Yılın Kadın Şarkıcısı' seçilen popçuya Kural'ın kendisine tokat attığı yönünde çıkan haberler soruldu. Sıla, iddiaları "Bunlar hiç ipe sapa gelmez haberler. Böyle bir şey tabii ki olmadı" diye yalanladı. "Bizim Ahmet ile dostluğumuz her zaman baki kalacaktır" diye ekleyen güzel popçunun bu sözleri, ikili arasındaki buzların eridiğini gösterdi.


Bugüne kadar eski aşkıyla ilgili tek kelime etmeyen Sıla'nın bu değişiminin ardında ise telefon konuşması yatıyor. Ünlü oyuncunun, aşkla ilgili yaptığı yorumundan sonra güzel şarkıcıyı arayıp "Sözlerim tamamen yanlış anlaşıldı. Seni kırmayı asla istemezdim" diyerek Sıla'nın gönlünü aldığı konuşuluyor...
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