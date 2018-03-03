Barış çubuğu uzandı

Geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Ahmet Kural'ın "Hiçaşık olmadım" sözleri üzerine gözlerin çevrildiği Sıla, önceki akşamki bir ödül töreninde suskunluğunu bozdu. GalatasarayÜniversitesi tarafından 'YılınKadın Şarkıcısı' seçilen popçuya Kural'ın kendisine tokat attığı yönünde çıkan haberler soruldu. Sıla, iddiaları "Bunlar hiç ipesapa gelmez haberler. Böylebir şey tabii ki olmadı" diye yalanladı. "Bizim Ahmet iledostluğumuz her zamanbaki kalacaktır" diye ekleyen güzel popçunun bu sözleri, ikili arasındaki buzların eridiğini gösterdi.
Bugüne kadar eski aşkıyla ilgili tek kelime etmeyen Sıla'nın bu değişiminin ardında ise telefon konuşması yatıyor. Ünlü oyuncunun, aşkla ilgili yaptığı yorumundan sonra güzel şarkıcıyı arayıp "Sözlerim tamamenyanlış anlaşıldı. Seni kırmayıasla istemezdim" diyerek Sıla'nın gönlünü aldığı konuşuluyor...
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