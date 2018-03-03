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Anneliğe yeşil ışık

Anneliğe yeşil ışık
Hande Soral, önceki gün marka elçisi olduğu Diadermine'in yeni serisi Hydralist'i tanıttı. Kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile evli olan 31 yaşındaki Soral, "Anne olmayı çok istiyorum. Bu işler kısmet. Kariyer ve çocuk bir arada olur" dedi...

Halil ÇİLİNGİR
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