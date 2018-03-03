Adriana 'Hara'p oldu

Dünyaca ünlü model Adriana Lima'nın MetinHara'ya özlemi iyice arttı. Lima, işleri nedeniyle ayrı düştüğü Hara'ya olan özlemini sosyal medyaüzerinden de ilan etti. Ünlü model, Instagram'da aralarındaki uzaklığa rağmen Türk aşkını çok özlediğini dile getirdi.
Lima, Hara'yı etiketlediği kareye, "Seniözlüyorum" diye yazıp "Seniaramızdakimillerdençok daha fazlaözlüyorum" yazılı bir kartpostalı paylaştı...
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