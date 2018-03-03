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Adriana 'Hara'p oldu

Top model , işleri yüzünden ayrı kaldığı ’ya özlemini önceki gün sosyal medyada ilan etti

Adriana Harap oldu
Dünyaca ünlü model Adriana Lima'nın Metin Hara'ya özlemi iyice arttı. Lima, işleri nedeniyle ayrı düştüğü Hara'ya olan özlemini sosyal medya üzerinden de ilan etti. Ünlü model, Instagram'da aralarındaki uzaklığa rağmen Türk aşkını çok özlediğini dile getirdi.

Lima, Hara'yı etiketlediği kareye, "Seni özlüyorum" diye yazıp "Seni aramızdaki millerden çok daha fazla özlüyorum" yazılı bir kartpostalı paylaştı...
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