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Soğuk işlemedi

Soğuk işlemedi
Kendi hayatını anlatan filmi 'Selfie' için gün sayan Hülya Avşar, önceki gün İstinyePark'taydı. Kişisel bakım mağazalarını gezen 53 yaşındaki sanatçının soğuk havalara rağmen çorapsız gezmesi dikkat çekti.
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