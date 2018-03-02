Oryantal yenge

Geçtiğimiz yaz Metin Haraile beraberlik yaşamaya başlayanAdriana Lima, aşkı uğrunaiyice bizden biri olup çıktı. Hara'yla aşkyaşamadan önce de defalarca ülkemizegelen ve Türkiye'ye övgüler yağdıranVictoria's Secret meleği, Türk yazardansonra kültürümüze iyice merak sardı.Geçtiğimiz günlerde Miami'dekievinde sevgilisi için elleriyle baklavayapan Adriana Lima, önceki gün yaptığıpaylaşımla ise yine şaşırttı.asistanına yönlendirdiLima paylaşımında, "Miami'deprofesyonel göbek dansıöğretmeni arıyorum. Benim için"yazdı. 36 yaşındaki model, "Eğerilgileniyorsanız" diye ekleyipasistanının Instagram adresini verdi.Brezilyalı mankenin oryantale meraksarması ise "Adriana yenge, Harasayesinde Samba'danvazgeçip gerdankıvırmaya kararverdi" dedirtti. TÜRKİYEAŞKIBAŞKA Geçtiğimiz günlerde aşkına elleriyle baklava yapan Adriana Lima, Hara'dan önce de defalarca İstanbul'a gelmiş ve Türkiye'ye hayran kaldığını söylemişti.
METİN'DEN ABDÇIKARMASI!.. 'İnsana Güven' seminerleriyle Türkiye'de büyük ilgi gören MetinHara, Adriana Lima aşkı sayesinde şimdi de ABD'de ilgi odağı oldu. Hara, 3 Nisan'da New York'takiPera Soho'da Amerikalılar için özel bir seminer düzenleyecek...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.