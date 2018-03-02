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Oryantal yenge

aşkı, Sambacı ’yı ‘oryantal’ yaptı. Brezilyalı yenge, kendisine göbek atmayı öğretecek bir eğitmen aradığını önceki gün instagram hesabında yazdı

Oryantal yenge
Geçtiğimiz yaz Metin Hara ile beraberlik yaşamaya başlayan Adriana Lima, aşkı uğruna iyice bizden biri olup çıktı. Hara'yla aşk yaşamadan önce de defalarca ülkemize gelen ve Türkiye'ye övgüler yağdıran Victoria's Secret meleği, Türk yazardan sonra kültürümüze iyice merak sardı. Geçtiğimiz günlerde Miami'deki evinde sevgilisi için elleriyle baklava yapan , önceki gün yaptığı paylaşımla ise yine şaşırttı. asistanına yönlendirdi Lima paylaşımında, "Miami'de profesyonel göbek dansı öğretmeni arıyorum. Benim için" yazdı. 36 yaşındaki model, "Eğer ilgileniyorsanız" diye ekleyip asistanının Instagram adresini verdi. Brezilyalı mankenin oryantale merak sarması ise "Adriana yenge, Hara sayesinde Samba'dan vazgeçip gerdan kıvırmaya karar verdi" dedirtti.

​TÜRKİYE AŞKI BAŞKA
Geçtiğimiz günlerde aşkına elleriyle baklava yapan Adriana Lima, Hara'dan önce de defalarca İstanbul'a gelmiş ve Türkiye'ye hayran kaldığını söylemişti.


METİN'DEN ABD ÇIKARMASI!..
'İnsana Güven' seminerleriyle Türkiye'de büyük ilgi gören Metin Hara, Adriana Lima aşkı sayesinde şimdi de ABD'de ilgi odağı oldu. Hara, 3 Nisan'da New York'taki Pera Soho'da Amerikalılar için özel bir seminer düzenleyecek...
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