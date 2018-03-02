Karadeniz coştu bir kere

Her Çarşamba milyonları atv ekrarına kilitleyen dizi 'SenAnlat Karadeniz' zirveye demir attı. Başrollerinde İremHelvacıoğlu ile Ulaş TunaAstepe'nin yer aldığı ve yapımcılığını Osman Sınav'ın üstlendiği dizi, önceki akşamki bölümüyle yine rakipleriniezip geçti. Dizi, yayınlanan 6. bölümüyla en çok izlenen yapım oldu. Başarılı dizi, Tüm Kişiler'de yüzde 19,25izlenme oranı ve yüzde37,24 izlenme payı alarak 100 program arasındazirveye oturdu. Milyonların soluksuz izlediği dizinin yeni bölüm etiketi 'teknefes',Twitter Türkiye'de en çokkonuşulanlar listesininbirinci sırasında yer aldı. Sosyal medyaya damga vuran dizinin yeni bölüm etiketi Dünya Trending Topics listesinde de ikinci sıraya yükseldi. Oğlu, 'Vedat tarafından kaçırılan Nefes'in gözyaşlarına boğulduğu sahneler de herkesiduygulandırdı...
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