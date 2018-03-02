Karadeniz coştu bir kere

Her Çarşamba milyonları atv ekrarına kilitleyen dizi 'Sen Anlat Karadeniz' zirveye demir attı. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ile Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı ve yapımcılığını Osman Sınav'ın üstlendiği dizi, önceki akşamki bölümüyle yine rakiplerini ezip geçti. Dizi, yayınlanan 6. bölümüyla en çok izlenen yapım oldu. Başarılı dizi, Tüm Kişiler'de yüzde 19,25 izlenme oranı ve yüzde 37,24 izlenme payı alarak 100 program arasında zirveye oturdu. Milyonların soluksuz izlediği dizinin yeni bölüm etiketi 'teknefes', Twitter Türkiye'de en çok konuşulanlar listesinin birinci sırasında yer aldı. Sosyal medyaya damga vuran dizinin yeni bölüm etiketi Dünya Trending Topics listesinde de ikinci sıraya yükseldi. Oğlu, 'Vedat tarafından kaçırılan Nefes'in gözyaşlarına boğulduğu sahneler de herkesi duygulandırdı...