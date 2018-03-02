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Etiler şöhr'et' gördü!

Etiler şöhret gördü!
'Saltbea' denilen kendine has eti tuzlama hareketiyle dünyada fenomen olan Nusret Gökçe'ye sevgi seli… David Beckham ve Leonardo DiCaprio gibi yıldızlara yurt dışındaki mekanlarında servis veren Gökçe, önceki akşam Etiler'deki restoranına gitti.
Ünlü etçi, Hollywood yıldızları gibi karşılandı. Restoranın önünde izdiham yaşanırken Nusret, kendisini saatlerce bekleyen sevenleriyle tek tek fotoğraf çektirdi. Gökçe'yle selfie yapanlar arasında işadamı Mustafa Taviloğlu da vardı.
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YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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g&#252;rcan gürcan

ne faydası var ben hayret ediyorum bu millete kırk yıl görmesek aklımıza gelmez

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evet0
hayır0
cevapla 02.03.2018 16:35
İslamiyet İslamiyet

30 Liralık bir porsiyon eti 1000 TL'ye yemek islamiyete sığmaz. Tefecilik gibi haram olan herşeyden bir farkı yoktur bunun. Bu adam bunu haketmiyor. Müslüman insan herşeyi ederine satar veya alır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.03.2018 13:47
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