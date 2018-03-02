Etiler şöhr'et' gördü!

'Saltbea' denilen kendine has eti tuzlama hareketiyle dünyada fenomen olan NusretGökçe'ye sevgi seli… David Beckham veLeonardo DiCaprio gibi yıldızlara yurt dışındaki mekanlarında servis veren Gökçe, önceki akşam Etiler'dekirestoranına gitti. Ünlü etçi, Hollywood yıldızlarıgibi karşılandı. Restoranın önünde izdiham yaşanırken Nusret, kendisini saatlerce bekleyen sevenleriyle tek tek fotoğraf çektirdi. Gökçe'yle selfie yapanlar arasında işadamı MustafaTaviloğlu da vardı.
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ne faydası var ben hayret ediyorum bu millete kırk yıl görmesek aklımıza gelmez
30 Liralık bir porsiyon eti 1000 TL'ye yemek islamiyete sığmaz. Tefecilik gibi haram olan herşeyden bir farkı yoktur bunun. Bu adam bunu haketmiyor. Müslüman insan herşeyi ederine satar veya alır.
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