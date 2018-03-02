Ekonomik Suri

Geçtiğimiz haftalarda 470 milyondolar serveti olduğu ortaya çıkan TomCruise'un kendisi gibi oyuncu olanKatie Holmes'ten olan kızı Suri, sadehayatı ile görenleri şaşırtıyor. ABD'liaktris Holmes ile 11 yaşındaki kızı,önceki gün New York'ta taksideninerken objektiflere takıldı. 55 yaşındakiyakışıklı oyuncunun kızı Suri'nin taksidenindiği sırada elinde tuttuğu 5 dolarlıkbanknot ise gündem yarattı.
Milyonerbabasına rağmen 5 dolarlık para üstünüalan Suri, "Şimdiden ekonomik olmayıöğrenmiş" dedirtti.
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