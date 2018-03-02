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Ekonomik Suri

’un kızı Suri, önceki gün taksiden inerken elindeki 5 dolarla objektiflere takıldı!

Ekonomik Suri
Geçtiğimiz haftalarda 470 milyon dolar serveti olduğu ortaya çıkan Tom Cruise'un kendisi gibi oyuncu olan Katie Holmes'ten olan kızı Suri, sade hayatı ile görenleri şaşırtıyor. ABD'li aktris Holmes ile 11 yaşındaki kızı, önceki gün New York'ta taksiden inerken objektiflere takıldı. 55 yaşındaki yakışıklı oyuncunun kızı Suri'nin taksiden indiği sırada elinde tuttuğu 5 dolarlık banknot ise gündem yarattı.


Milyoner babasına rağmen 5 dolarlık para üstünü alan Suri, "Şimdiden ekonomik olmayı öğrenmiş" dedirtti.
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